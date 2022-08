Lendahand: eerste Nederlandse crowdfundplatform met Europese licentie

Nieuws

De invoering van het nieuwe vergunningstelsel verliep bepaald niet soepeltjes, maar het eerste schaap is over de dam.

Hoe veilig is crowdfunding?

De invoering van een Europees vergunningstelsel voor crowdfundingplatformen verloopt op zijn zachtst gezegd niet soepel. Maar nu heeft het eerste Nederlandse platform het benodigde papiertje binnengesleept: Lendahand.

Lendahand heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de zogeheten Europese Crowdfunding Service Provider-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ontvangen. Het is het tweede Europese crowdfundingplatform met deze nieuwe licentie. Het Britse Crowdcube had in mei de primeur.

Hobbel weggenomen

Het papiertje maakt het voor marktpartijen mogelijk om binnen de hele Europese Unie actief te zijn zonder dat ze hoeven voldoen aan eventuele nationale wet- en regelgeving van de lidstaten op het gebied van crowdfunding.

Daarmee is een flinke hobbel voor crowdfundingplatformen weggenomen, zo blijkt uit de toelichting van Lendahend op de nieuwe Europese vergunning.

Het bedrijf heeft sinds 2016 een zogeheten MiFID-vergunning, en staat daarmee onder toezicht staat van de AFM. Met dit document kon Lendahand zijn diensten buiten Nederland aanbieden, op voorwaarde dat het voor ieder land een afzonderlijk ‘paspoort’ van de vergunning had. "Dat was een omslachtig en langdurig proces", blikt Lendahend terug.

Tegelijk moesten crowdfundingplatformen de specifieke investeringsregels en -wetten van ieder land waar ze actief waren nastreven.

De nieuwe licensie moet het dus makkelijker maken voor crowdfundingplatformen om hun diensten over de grens aan te bieden. Ook moet het leiden tot harmonisering van de regels voor crowdfunding binnen de EU.

Breder aanbod voor investeerders

Investeerders op hun beurt krijgen naar verwachting een beter en gevarieerder aanbod. Daarnaast zullen ze volgens Lendahand straks bij ieder project meer informatie vinden, zoals de berekening van de rente, risico’s, betaalachterstanden en defaults.

Lendahand - in 2021 voor de derde keer winnaar van de IEX Gouden Stier - ziet nog een ander voordeel aan de nieuwe licentie. Het bedrijf mag nu ook diensten aanbieden waarmee gelden automatisch opnieuw worden geïnvesteerd in vooraf geselecteerde projecten. Het bedrijf doet dat nog niet, maar daar wordt naar eigen zeggen aan gewerkt.

Op 10 november valt het doek voor ontheffingen

De meeste Nederlandse crowdfundingplatformen maken tot nu toe gebruik van een ontheffing voor hun activiteiten. Dit houdt in dat het platform niet binnen een wetgevend kader valt.

Vanaf 10 november is deze werkwijze niet langer mogelijk en moeten alle Europese crowdfundingplatformen de nieuwe vergunning hebben gekregen.

Stroeve invoering

De invoering van de nieuwe regels is tot nu toe vrij stroef verlopen. Zo was er lange tijd veel onduidelijkheid over de exacte invulling van de regeling en hadden veel EU-lidstaten hun wetgeving nog niet rond.

Lees meer: Invoering Europese regelgeving crowdfunding verloopt stroef