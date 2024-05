De voor- en nadelen van secundaire markten bij crowdfunding

Column

Voor crowdfunders wordt het steeds makkelijker om hun aandelen in een privaat bedrijf te verkopen, maar dergelijke secundaire markten staan nog wel in de kinderschoenen. Dit moet je weten.

Hoewel het nog niet gebruikelijk is dat je je crowdfunding-aandelen altijd kunt verkopen, moet dit mede dankzij de nieuwe Europese regelgeving wel makkelijker worden in de toekomst. Twee grote platformen, te weten Crowdcube en Seedrs, die samen meer dan 80% van de Britse crowdfundingmarkt uitmaken, bieden beleggers inmiddels de mogelijkheid om hun stukken via een secundaire markt te verkopen. Daarmee is wachten op een ideaal uitstapmoment niet meer nodig.

Marktplaats

Crowdcube werkt momenteel aan een marktplaats om de verhandelbaarheid in 250.000 private bedrijven in Europa te verbeteren. Op het platform moet je straks uitgebreide data en inzichten krijgen over bedrijven en kun je aangeven of je aandelen wil kopen of verkopen.



Als er genoeg interesse is in een bedrijf, dan bekijkt Crowdcube de mogelijkheid tot een transactie en worden zowel de aan- als verkoper op de hoogte gesteld wanneer een transactie mogelijk is.



Op een vergelijkbare manier werkt het handelsplatform van Seedrs nu al. Een privaat bedrijf maakt een account aan bij Capdesk, dat oplossingen biedt voor aandelenbeheer voor de private markt. Nadat dit is gebeurd, kan het bedrijf via het platform van Seedrs aandelen verkopen. De marktplaats van Seedrs is inmiddels een plek geworden waar beleggers in een handelscyclus van steeds zeven dagen, hun stukken kunnen verhandelen.

Voordelen van een secundaire markt

Er zijn meerdere voordelen aan een secundaire markt voor crowdfunding. Zo bevordert het de liquiditeit: voorheen was het niet mogelijk om aandelen in private bedrijven te kopen of juist te verkopen. Je moest altijd wachten totdat het crowdfundingplatform een project lanceerde om in te stappen en het gevolg was dat projecten vaak al direct na de lancering waren volgeschreven.



Inmiddels is kopen en verkopen via crowdfunding wat makkelijker geworden, waardoor je ook meer momenten hebt om te cashen op je investering.



Een verbeterde verhandelbaarheid betekent ook dat je beter de risico’s van je portefeuille in bedwang kunt houden. Mocht je zien dat het met een bedrijf toch niet zo goed gaat als gehoopt, dan kun je besluiten om het risico van je portefeuille wat te verlagen door je aandelen in de onderneming te verkopen.



Als aandelen van een privaat bedrijf verhandelbaar zijn op een secundaire markt, dan kan dat ook een ander type belegger aantrekken, namelijk beleggers die zoeken naar wat meer liquiditeit. Door de keuze van een bedrijf om aandelen aan te bieden op een secundaire markt, zullen mogelijk meer beleggers bereid zijn om aandelen te kopen.

Nadelen

Meer liquiditeit in crowdfunding, heeft niet per definitie alleen maar voordelen. Er is minder regulering dan op publieke markten en de verhandelbaarheid is alsnog een stuk beperkter. Er moet net iemand beschikbaar zijn die zijn stukken wil verkopen of juist die jouw stukken wil overnemen. Het kan dus even duren voordat er een transactie volgt.



Ook worden de stukken die je op de secundaire markt vindt vaak tegen een korting aangeboden. Het kan gaan om een korting van wel 20% tot 25% ten opzichte van de laatste financieringsronde.



De grote platformen in Nederland maken handel op de secundaire markt vooralsnog niet mogelijk, maar dat zal vermoedelijk slechts een kwestie van tijd zijn, dankzij de nieuwe Europese regelgeving.