Veel crowdfundingplatformen hebben nog geen Europese vergunning

Column

De meeste crowdfundingplatformen in Nederland hebben nog steeds geen Europese vergunning, terwijl de deadline om zo’n vergunning aan te vragen nadert. Daarmee lijkt het erop dat de meeste platformen richting het einde van het jaar de stekker eruit trekken.

Een rondje langs het vergunningenregister van toezichthouder ESMA laat zien dat er twaalf platformen zijn die in Nederland de Europese Crowdfunding vergunning hebben ontvangen. Dat is beduidend weinig, gezien er circa 50 equity-platformen in Nederland actief zijn.



"Mijn voorspelling aan het begin van het jaar, dat het grootste aantal crowdfunding platformen zal gaan stoppen, lijkt dus uit te komen", aldus Ronald Kleverlaan, crowdfundingexpert en voorzitter van MKB Financiering Nederland.

Hoge kosten zijn een drempel

Het aanvragen van een nieuwe Europese vergunning leidt, in combinatie met een vereiste aanpassing aan de systemen, tot erg hoge kosten die veel platformen niet kunnen of willen opbrengen.



Als gevolg hiervan heeft slechts een aantal platformen in Nederland een vergunning aangevraagd. Onder hen bevinden zich LendaHand, Oneplanetcrowd, NLInvesteert en Kapitaal op Maat.

Een opvallende afwezige in dit rijtje is Collin Crowdfund, momenteel een van de grootste platformen in Nederland. Kleverlaan verwacht dat het niet lang meer zal duren voordat ook Collin een Europese vergunning heeft.



Vanaf 10 november dit jaar moeten alle crowdfundingpartijen in Europa een dergelijke vergunning hebben om nieuwe projecten aan te bieden. Platformen die geen vergunning hebben, mogen alleen lopende projecten beheren en afronden.



Kleverlaan voorzag aan het begin van het jaar al dat veel platformen geen vergunning zouden aanvragen en daarmee de stekker uit hun onderneming trekken. Al lijkt het er volgens hem wel op dat er evengoed meer platformen dan verwacht een vergunning aanvragen. Kleverlaan mikte op 15 partijen. "Maar deze inschatting is wellicht iets te laag", aldus de crowdfundingexpert, die verwacht dat er nog diverse partijen een aanvraag zullen doen of hebben lopen.

'Consolidatie niet verkeerd'

Hoewel veel platformen het dus niet gaan redden, biedt de huidige consolidatie volgens Kleverlaan ook kansen. "De grote, professionele platformen die overblijven, kunnen nu nog meer kwaliteit gaan leveren en ook voor ondernemers en adviseurs wordt het speelveld een stuk overzichtelijker." Fusies en samenwerkingen leiden volgens hem bovendien tot schaalvoordelen.



De volumes zullen in de komende jaren alleen maar verder groeien. Afgelopen jaar werd al meer dan een miljard euro opgehaald via crowdfunding in Nederland, zo zag Kleverlaan, waarbij 700 miljoen euro bij de top 10 grootste platformen.



Leidt de consolidatie niet tot een verschraling van het aanbod projecten? Kleverlaan denkt van niet. "Vanzelfsprekend blijft er ruimte voor specialisatie van platformen. Zo verwacht ik veel van de equity-crowdfundingplatformen die nu naar Nederland komen en aanvullend risicokapitaal kunnen verstrekken voor het MKB."

41 platformen hebben registratie in Europa

In totaal zijn er nu 41 platformen in Europa geregistreerd, aldus Kleverlaan. Nederland is nog steeds het land met de meeste geregistreerde platformen, maar ook in andere landen neemt het aantal registraties langzaam toe. In Frankrijk hebben de eerste 7 platformen hun vergunning ontvangen.



"Vooral de toezichthouders en platformen in Duitsland en Italië moeten deze zomer nog snelheid maken om voor de deadline van 10 november gereed te zijn. Maar ook in Frankrijk verwacht ik nog enkele tientallen aanmeldingen in de komende maanden", aldus Kleverlaan. Het totale aantal vergunningen in heel Europa zal volgens hem zeker boven de 100 uitkomen voor het einde van het jaar.