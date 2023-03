Cryptotechnologie vindt weg naar traditionele beleggingen

Column

Diverse private equity-partijen zien veel voordelen in tokenisering, maar de technologie staat nog wel in de kinderschoenen.

De technologie die ten grondslag ligt aan cryptomunten zal ook haar weg vinden naar traditionele beleggingen. Dit is de conclusie uit een onderzoek van State Street en Oxford. Maar op welke manier kunnen deze technologieën een goede aanvulling zijn?

In het onderzoek onder 300 institutionele beleggers werd getoetst in hoeverre zij klaar zijn om onder meer smart contracts en blockchains te gebruiken in hun beleggingsprocessen. Daaruit blijkt dat beleggers actief kijken naar digitale ‘tokenisering’ en de digitale handel van traditionele financiële activa.

Circa 11% biedt al tokens aan voor traditionele effecten, terwijl 22% op het punt staat de stap te zetten. 40% is er nog niet klaar voor, maar zegt expertise op te bouwen om digitale handel in traditionele beleggingen mogelijk te maken.



Het zullen vooral de alternatieve beleggingscategorieën zijn die naar verwachting voor het eerst digitaal worden verhandeld. Met name van private equity wordt verwacht dat de handel in de toekomst algemeen digitaal zal plaatsvinden, naast vastgoed en private schulden.

Voordelen van tokeniseren voor private equity

Maar waarom gaat cryptotechnologie zo belangrijk worden voor traditionele beleggingen? Daarover zeggen professionele beleggers dat ‘tokenisering’ kan leiden tot operationele verbeteringen op het gebied risico-, transactie en onderpandbeheer en daarmee tot lagere kosten en verbeterde processen.



Diverse private equity-partijen hebben al aangegeven veel voordelen te zien in een tokenisering voor private equity, waaronder het gerenommeerde Bain Capital.

“De private markten kunnen niet leunen op een sterke infrastructuur, zoals de publieke markten dat wel kunnen”, aldus experts van Bain in een opiniestuk. Door onder meer private equity, vastgoed en private schulden te tokeniseren, moet het makkelijker en efficiënter worden om te handelen in niet-beursgenoteerde beleggingen of om dergelijke beleggingen als onderpand te gebruiken. Zo kunnen aandelen in een kantoorpand op de Zuidas door middel van tokens een stuk makkelijker verhandeld worden.



De mogelijkheden zijn volgens Bain enorm, aangezien de private markten nog veel omvangrijker zijn dan de publieke markten. “De evolutie van deze web3-technologie kan nog tien jaar of langer duren, maar elke partij die actief is op de kapitaalmarkten of in vermogensbeheer zou een kans moeten zien om de toegang tot niet-beursgenoteerde beleggingen makkelijker te maken.



Ook Tokeny ziet kansen in een digitaliseringsslag voor private equity. Zo moet het makkelijker worden om nieuwe investeerders aan te trekken en ook om automatisch en structureel dividend uit te kunnen keren. Verder wordt door de blockchain de tijd tussen de handel en afwikkeling van een transactie enorm verkort of op termijn zelfs helemaal niet meer aanwezig.

Technologie staat nog in de kinderschoenen

“De verscheidenheid aan antwoorden op vragen over de bereidheid tot digitaal beleggen wijst er echter op dat de technologie nog in de kinderschoenen staat. Recente gebeurtenissen, met name het faillissement van de FTX in november, laten zien dat de infrastructuur op dit gebied nog in ontwikkeling is”, aldus James Redgrave van State Street Digital.

“Institutionele beleggers erkennen de voordelen die digitale tokenisering kan bieden aan klanten en leden, en zijn grotendeels gebrand op een ecosysteem dat hen in staat stelt die voordelen met vertrouwen te benutten.”

Kansen in Nederland

State Street acht het vanwege de strenge Nederlandse regelgeving echter niet waarschijnlijk dat Nederlandse pensioenfondsen en andere institutionele beleggers in de nabije toekomst kapitaal zullen alloceren aan digitale activa, denk aan cryptomunten.

Er zal eerder worden gekeken naar hoe de technologie daarachter kan worden gebruikt voor traditionele beleggingen. “We ondersteunen verschillende Nederlandse institutionele beleggers bij het opbouwen van expertise en we adviseren klanten smart contracts, blockchains en andere technologieën op te nemen in hun beleggingsprocessen”, aldus Mark van Weezenbeek van State Street in Nederland.