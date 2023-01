‘Grootste deel crowdfundingplatformen zal dit jaar stoppen’

Column

De meeste crowdfundingplatformen in Nederland zullen dit jaar de stekker eruit trekken, vanwege de hoge kosten voor het aanvragen van een nieuwe Europese vergunning. Dit verwacht crowdfundingexpert Ronald Kleverlaan.



Er zijn volgens Kleverlaan momenteel meer dan vijftig crowdfundingplatformen actief in Nederland, maar dat kunnen er aan het einde van dit jaar nog maar maximaal vijftien zijn. De grote boosdoener is de nieuwe Europese wetgeving. Het aanvragen van een nieuwe Europese vergunning leidt, in combinatie met een vereiste aanpassing aan de systemen, tot erg hoge kosten.



“Niet alleen rekent de Nederlandse toezichthouder de hoogste kosten in Europa voor het vergunningstraject, ook de kosten voor de juridische ondersteuning en het aanpassen van de IT-systemen en integratie van een externe betaalprovider leveren hogere kosten op”, zo stelde Kleverlaan. Hij verwacht dan ook dat veel platformen de hogere lasten niet kunnen opbrengen.



De crowdfundingverordening, genaamd European Crowdfunding Service Providers Regulation of ECSPR, moet leiden tot meer bescherming voor beleggers en meer transparantie bieden. Concreet betekent dit dat beleggers beter weten wat het betreffende project inhoudt en krijgen zij meer inzicht in de vooruitzichten en de risico’s van het project. Bovendien zijn de platformen uitgebreid beoordeeld op betrouwbaarheid en geschikt bestuur.

Oude regels nog actief

Veel platformen in Nederland opereren nog onder de oude regels. Alleen Lendahand, OneplanetCrowd, NLinvesteert, KapitaalopMaat, ZIB Crowdfunding en Horeca Crowdfunding Nederland hebben van de AFM een vergunning ontvangen. Mogelijk komen daar aan het einde van het eerste kwartaal nog zeker vijf andere platformen bij, zo voorziet Kleverlaan.



Ook in de rest van Europa hebben nog niet veel platformen de nieuwe vergunning gekregen. Volgens het Europese ECSP-register gaat het momenteel om slechts 16 platformen. Aan het eind van 2023 is de verwachting echter dat dit er 100 zullen zijn, aldus Kleverlaan.



Een crowdfundingpartij mag nog tot halverwege november dit jaar onder de oude regels opereren. Daarna moeten alle platformen een Europese vergunning hebben om nog door te mogen.

Nu al consolidatie

Veel platformen in Nederland zullen volgens Kleverlaan op dat moment besluiten de activiteiten te staken. De crowdfundingexpert merkte op dat Geldvoorelkaar en AndersFinancieren vorig jaar al zijn gefuseerd, en dat het Nederlandse OnePlanetCrowd is samengegaan met het Finse platform Invesdor. Daarnaast werd Symbid overgenomen door het Roemeense platform Seedblink.



Het verdwijnen van platformen wil niet per definitie zeggen dat het aanbod crowdfundingprojecten verschraalt. Kleverlaan merkte namelijk op dat enkele internationale platformen al hebben aangekondigd zich op de Nederlandse markt te willen richten.

Hij denkt dat vooral de komst van equity crowdfundingplatformen, waarbij crowdfunders mede-eigenaar worden van een onderneming, een goede uitbreiding kan zijn voor Nederlandse ondernemers.