Nederland loopt voor met crowdfundingvergunningen

Column

Nederlandse crowdfundingplatformen halen in rap tempo Europese vergunningen binnen en profiteren daarmee als een van de eerste platformen van de voordelen die de nieuwe wetgeving biedt.

Eind november maakte NLInvesteert bekend dat het de nieuwe crowdfundingvergunning heeft gekregen van de Autoriteit Financiële Markten. In december kwamen daar ZIB en Kapitaal op Maat bij.

Bescherming van beleggers

De crowdfundingverordening, genaamd European Crowdfunding Service Providers Regulation of ECSPR, moet leiden tot meer bescherming voor beleggers en meer transparantie bieden.

Concreet betekent dit dat beleggers beter weten wat het betreffende project inhoudt en krijgen zij meer inzicht in de vooruitzichten en de risico’s van het project. Bovendien zijn de platformen uitgebreid beoordeeld op betrouwbaarheid en geschikt bestuur.



Omdat de regels in alle EU-landen gelden, kunnen crowdfundingplatformen ook diensten aanbieden in andere Europese lidstaten.



Met ZIB en Kapitaal op Maat komt de helft van de partijen met een ECSPR-vergunning uit Nederland. Eerder kregen Lendahand en OnePlanetCrowd al een vergunning.

Nederland loopt voorop

“Opvallend is dat de Nederlandse toezichthouder en de Nederlandse crowdfunders een stuk sneller gaan dan hun Europese concullega’s”, zegt crowdfundingexpert Ronald Kleverlaan.



Volgens hem heeft dit deels te maken met de proactieve samenwerking tussen de AFM en Stichting MKB Financiering, waar Kleverlaan voorzitter van is. In andere landen ziet Kleverlaan dat er geen organisaties zijn die zich inzetten voor het verkrijgen van vergunningen voor crowdfundingplatformen.

Verlenging transitieperiode

Volgens Kleverlaan hebben Duitse platformen de toezichthouders lange tijd geen actie willen ondernemen. Er is, samen met de Franse toezichthouders, zelfs “sterk gelobbyd” dat de transitieperiode een jaar verlengd zou worden tot 10 november 2023. In de transitieperiode mogen crowdfundingplatformen nog gebruikmaken van de oude regels.



In november werd besloten dat de transitieperiode daadwerkelijk wordt verlengd. Platformen mogen dus nog tot eind 2023 zonder de nieuwe vergunning opereren.



Kleverlaan is vooral te speken over de nauwe samenwerking tussen de crowdfundingsector en toezichthouder AFM. “Er zijn meerdere kennissessies georganiseerd en er is een studie gestart om de belangrijkste knelpunten in kaart te brengen. Ook hebben we nog steeds gestructureerd overleg met de toezichthouder om eventuele knelpunten vroeg te signaleren”, aldus de crowdfundingexpert.

Stroeve implementatie in andere landen

In andere landen verloopt de samenwerking tussen de sector en toezichthouders stroef. Zo heeft de Duitse branchevereniging zich volgens Kleverlaan vooral als formele belangenbehartiger opgesteld en speelde ze geen rol in het begeleiden van het proces.

Ook in Frankrijk verloopt de communicatie niet soepel. Momenteel heeft slechts één platform in Frankrijk een crowdfundingvergunning gekregen.



Doordat diverse Nederlandse platformen al een vergunning hebben, kunnen zij in principe nu al aan een Europese opmars beginnen. Maar niet ieder platform kiest daarvoor. “We zien nog voldoende groeimogelijkheden in Nederland om de groeiplannen van Nederlandse ondernemers te financieren, met kapitaal van zowel de beleggers op ons platform als van banken”, aldus topman Dirkjan Takke van NLInvesteert.

